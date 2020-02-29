أبوالغيط يصل إلى الجزائر فى زيارة تستغرق يومين

وصل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الجزائر، ظهر اليوم السبت، في زيارة تستغرق يومين.ومن المقرر أن يبحث أبوالغيط مع المسئولين الجزائريين خلال زيارته عددًا من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة العربية، والترتيبات وموعد عقد القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر، كما سيجري أبالغيط جلسة مباحثات مع صبري بوقادوم، وزير الشئون الخارجية الجزائري.وتتناول مباحثات أبوالغيط في الجزائر عددًا من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأزمتان في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق إلى موعد القمة المقبلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية المقرر عقده 4 مارس المقبل.