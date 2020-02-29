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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: انتظام توريد القصب للمصانع.. والسكر يكفى 8 أشهر

السبت 29/فبراير/2020 - 02:15 م
القصب
القصب
صلاح عامر
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أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام مصانع السكر في محافظات الوجه القبلي خلال الشهرين الماضيين في استقبال محصول قصب السكر من المزارعين، ووصل حجم الكميات الموردة 4 ملايين و100 ألف طن لإنتاج ما يقرب من 425 ألف طن سكر.

وقال المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن مصانع السكر تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال تسلمها محصول قصب السكر من الموردين، لافتًا إلى أنه تم سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

وأضاف، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 75%، ولا يوجد حاليًا استيراد الخام من الخارج لإعادة تكريره في مصنع الحوامدية، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك ما بين 800 ألف طن ومليون طن تقريبا.

وأضاف، أن الشركة تنتج نحو 5.8 ألف طن من خلال مصانع السكر، ورفع الاحتياطي الاستراتيجي للمخزون ليكفي 8 أشهر، متابعًا أنه للعام الثاني على التوالي تم تشغيل شركة نوران بمحافظة الشرقية لإنتاج السكر المحلي من البنجر، ووصل متوسط إنتاجها نحو 100 ألف طن سكر.

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