رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يُعد تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي

السبت 29/فبراير/2020 - 02:14 م
حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير
طباعة
أعلن حزب الوفد، تبنيه إعداد تعديلات جديدة على قانون الرياضة، وذلك لمواجهة التعصب والعنف الرياضي بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا في بيان له أنه بشأن الحالة العامة لظاهرة التعصب الجماهيري التي انتشرت مؤخرًا على الساحة الرياضية، يدعو إلى ضرورة نبذ العنف والتعصب الرياضي خاصة بعد تنامي الظاهرة، داعيًا كل الأندية إلى التخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف.

وأكد الحزب أنه بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة تتعلق بـ الشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مكملة للمواد 86،87،88،89،90،91،92،93 الخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب.

وطالب الحزب وزارة الشباب والرياضة بضرورة تبني الاتحادات الرياضية والأندية السلوك الأخلاقي لتنظيم العلاقة فيما بين الأندية وبعضها البعض، ودعت الجماهير للإقبال على حضور مباريات البطولة الافريقية والالتزام بالتشجيع المثالي ونبذ العنف والتعصب، كما دعت المتخصصين لوضع روشتة عاجلة لمعالجة آثار التعصب والعنف وإحياء الثقافة الرياضية وتقبل الهزيمة.

وحذر الحزب من محاولات خارجية لنشر التعصب والعنف بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الجماهير باليقظة تجاه هذه المحاولات الخبيثة، وناشد الجميع بألا يسمح بمندس أو تدخلات خارجية للتفرقة بينهم والتمسك بوحدة الشعب المصري.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: نتواصل مع كندا بشأن حامل «كورونا» العائد من مصر

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

«قلوب ضريرة».. مجموعة مسرحية للعُمانى نعيم فتح نور

«عبدالدايم» تفتتح قصر ثقافة حاجر العديسات

«من طقطق للسلامو عليكو».. من مفردات الحارة المصرية

بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»