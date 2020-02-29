«الوفد» يُعد تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي

أعلن حزب الوفد، تبنيه إعداد تعديلات جديدة على قانون الرياضة، وذلك لمواجهة التعصب والعنف الرياضي بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا في بيان له أنه بشأن الحالة العامة لظاهرة التعصب الجماهيري التي انتشرت مؤخرًا على الساحة الرياضية، يدعو إلى ضرورة نبذ العنف والتعصب الرياضي خاصة بعد تنامي الظاهرة، داعيًا كل الأندية إلى التخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف.وأكد الحزب أنه بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة تتعلق بـ الشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مكملة للمواد 86،87،88،89،90،91،92،93 الخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب.وطالب الحزب وزارة الشباب والرياضة بضرورة تبني الاتحادات الرياضية والأندية السلوك الأخلاقي لتنظيم العلاقة فيما بين الأندية وبعضها البعض، ودعت الجماهير للإقبال على حضور مباريات البطولة الافريقية والالتزام بالتشجيع المثالي ونبذ العنف والتعصب، كما دعت المتخصصين لوضع روشتة عاجلة لمعالجة آثار التعصب والعنف وإحياء الثقافة الرياضية وتقبل الهزيمة.وحذر الحزب من محاولات خارجية لنشر التعصب والعنف بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الجماهير باليقظة تجاه هذه المحاولات الخبيثة، وناشد الجميع بألا يسمح بمندس أو تدخلات خارجية للتفرقة بينهم والتمسك بوحدة الشعب المصري.