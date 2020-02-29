غرف طوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة «كورونا» بالمنوفية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لاستعراض استعدادات مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وذلك بحضور الأستاذ محمد موسي، نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الشئون الصحية، والدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب، ومديري مستشفيات حميات شبين الكوم والمعلمين والهلال الأحمر، ومدير المستشفى التعليمي، ومدير عام التأمين الصحي، ووكيل المديرية، ومديري إدارات العلاج الحر والطوارئ والطب الوقائي والطب العلاجي والترصد، وعدد من مديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة.وفي مستهل العرض أكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأي حالات مشتبه بها أو مؤكدة بنطاق المحافظة مصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد، وتتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.كما استعرض وكيل وزارة الصحة أهم الإجراءات التي اتخذتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم إنشاء غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة، وتم تخصيص رقم (2176089) للتواصل بشأن الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، كما تم عمل فريق التدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها، ونشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية.كما تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقًا للبروتوكول العلاجي والوقائي، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى، ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي، كما تم عمل 5630 ندوة تثقيفية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين، وكذا 318 ندوة لتلاميذ المدارس، مؤكدًا أنه تمت متابعة كافة المواطنين القادمين من الخارج ومناظرة المخالطين لهم في محل إقامتهم بزيارات منزلية لترصد المرض.وأضاف أن المديرية على أتم استعداد لمواجهة أي حالات مشتبه بها في أعراض الفيروس، حيث توجد 21 مستشفى بالمحافظة و256 وحدة صحة أسرة و10 مراكز صحية و90 وحدة إسعاف و10 وحدات إسعاف مجهزة icu و58 عدد نقاط إسعاف، بالإضافة لوجود 58 مستشفى خاصًا بالمحافظة، كما بلغ عدد الأسرة بالمستشفيات 6544 سريرا.من جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد كافة الجهود في النطاق الطبي، ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهة أي حالات اشتباه، مشددًا على عرض بيان يومي بالموقف النهائي وأية مستجدات قد تطرأ.