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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة العالمية: مصر مستعدة بشكل كامل لمواجهة كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:10 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
هدير شعراوي
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قالت رنا حجة، مدير إدارة البرامج الصحية بمنطمة الصحة العالمية، إن المنظمة مسئولة عن توزيع كل الإرشادات على الدول لترفع قدراتها على مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى.

وأضافت رنا، خلال تصريحات خاصة ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل دولة يجب أن يكون لديها خطة وطنية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يجب أن تكون هناك آلية مجهزة للعزل، ومستشفيات جاهزة لاستقبال الحالات، مشيدة بإجراءات وزارة الصحة المصرية في مواجهة الفيروس، مؤكدة أنها كانت مستعدة بشكل كامل.

وأشارت مدير إدارة البرامج بالصحة العالمية إلى أن استعداد الدول متفاوت، حيث هناك دول تواجه حروبًا، منوهة بأن الوضع بسبب فيروس كورونا أصبح حرجًا، حيث اقترب أن يكون وباءً عالميًا، موضحة أن الفيروس انتشر في عدد من الدول، ولكن لم يتم إعلانه وباء عالميا حتى الآن.

ونفت وزارة الصحة، الجمعة، اكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر في الوقت الحالي، مؤكدة أنها خالية تمامًا من أي إصابات.

وشددت الوزارة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.

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