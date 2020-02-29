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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وظائف شاغرة بالصحة والتنمية المحلية.. تعرف على الشروط

السبت 29/فبراير/2020 - 01:13 م
وظائف
وظائف
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان، مدير عام مستشفى أ، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية، مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة، بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض ومدير عام طب الأسنان ومدير عام مستشفى "أ" بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.

وأوضحت أنه يجب استيفاء شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وإجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي، وقضاء مدة بينية لا تقل عن سنتان على الأقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة.

وأشارت إلى أنه يستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 25032020، حيث تقدم الطلبات شخصيًا باليد باسم رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة الجيزة، مرفقًا المستندات الآتية: بيان حالة معتمد موضحًا به ( التأهيل العلمى – والمؤهلات الأعلى – تقرير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات ــ الخبرة النوعية والزمنية ــ الوظائف الاشرافية والقيادية التى تم شغلها بالمنظمات الدولية والاقليمية ــ الشهادات والدورات الحاصل عليها فى مجال الحاسب الالى واللغات ـــ ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات واعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت ـــ أوجه التمييز " الحصول على المدير المميز خطابات الشكر او اية بيانات اخرى يرى المتقدم إضافتها")، بالإضافة إلى مقترحات تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها، وبيان عن أبرز الانجازات والاسهامات المتقدم وأوجه التطوير التى قام بها خلال شغله للوظائف الاشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك، و7 صور شخصية 4x6 حديثة وشهادة الجزاءات والإحالة، وصورة من بطاقة الرقم القومى سارية.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للتنفيذ بمديرية الطرق والنقل بالاسكندرية، بشرط الحصول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها، والإلمام باللغات وعلوم الحاسب لمواجهة المؤتمرات العلمية في مجال الطرق، وقضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 13032020، حيث تقدم الطلبات باليد شخصيا لرئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر مديرية التنظيم والادارة ( ميدان فيكتور عمانوئيل - سموحة )، مرفقًا المستندات الآتية:

سبعة ملفات ( أصل + 6 صور ) وتشمل الآتي:
1- بيان حالة وظيفية حديثة معتمدة ومختومة من رئيس الجهة
2- شهادة قانونية حديثة معتمدة ومختومة
3- أبرز الإنجازات التي قام بها المتقدم
4- مقترحات المتقدم على تطوير المديرية
5- 8 صور حديثة 4×6
6- أي مرفقات اخرى من خطابات شكر او شهادات تدريبية الخ..
ويمكن الاطلاع على البيانات والمستندات المطلوبة بلوحة الاعلانات بمقر المديرية أمام 10 ش محمد صالح ابو يوسف سابا باشا.

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