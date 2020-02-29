تداول 25 سفينة بالقطاع الشمالى لقناة السويس

أعلن قطاع الشمال للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكل الأرصفة، مشيرًا في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 25 سفينة، اليوم السبت.وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن أخرى، وترسو على الأرصفة 3 سفن حاويات أيضًا، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات جدد.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات جدد اليوم.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.