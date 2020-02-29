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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منهم «سعفان».. «العمل العربية» تكرم 12 عضوًا بمجلس إدارة المنظمة

السبت 29/فبراير/2020 - 12:58 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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في بداية افتتاح اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة، تم تكريم 12 من أعضاء مجلس الإدارة من قبل فايز المطيري مدير عام المنظمة.

وكان في مقدمة المكرمين محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث تم إهداؤه درع منظمة العمل العربية عرفانا بدوره البارز وجهوده المخلصة وعطائه المتواصل للمنظمة خلال مشاركته في مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال الفترة 2018-2020.

كما تم تكريم كل من مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، وأحمد شوقي فؤاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدولة الجزائر، ولينا الشيخ محجوب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بدولة السودان، وتسلمتها عنها، هانم برهان الدين وكيل الوزارة، والدكتور نصري أبو جيش، وزير العمل بدولة فلسطين، والمهندس علي صبح علي رئيس اتحاد الصناعات بدولة العراق، والدكتور محمد بطي ثاني الشامس، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق بين الجمعيات المهنية.

وامتد التكريم إلي كل من أسامة سلمان حسن، أمين السر للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والوزير المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وشاهين علي شاهين، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور عامر بن محمد الحجري، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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