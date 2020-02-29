نجمات «نساء من ذهب» ضيوف السفير المصرى بلبنان (صور)

أقام السفير المصري لدي لبنان الدكتور ياسر علاّوي عشاءً في منزله بمدينة "دوحة الحص" على شرف نجوم مسلسل "نساء من دهب" الموجودين في بيروت لتصوير هذا العمل المنتظر من إنتاج شركة الصبّاح إخوان للعرض في رمضان المقبل.وحضر العشاء صادق الصبّاح، رئيس مجلس إدارة الشركة وحرمه، إضافة إلى مجموعة من نجوم العمل على رأسهم الممثلة نادية الجندي والممثلة نبيلة عبيد والممثلة القديرة سميحة أيوب، والمخرج وائل إحسان، والكاتب أمين جمال إضافة إلى فريق العمل.وتطرق السفير خلال العشاء إلى الحديث عن الفن والثقافة على مستوى العالم العربى، خاصة أن السفير المصري أظهر ثقافة شاملة وفكرًا مختلفًا في شتى أنواع الفنون، إضافة إلى متابعته الواسعة للسينما المصرية والعربية خصوصًا أعمال الصبّاح، وبين الماضي والحاضر روى الحاضرون قصص نجاح وأعمالًا فريدة أبطالها من النجوم والمنتجين والمخرجين صنعوا أعمالًا للتاريخ.مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكي، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان.وتدور أحداثه في إطار كوميدي وهو من بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف الشرف خلال الحلقات.