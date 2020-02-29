رئيس «القلعة» يوضح أهمية العزل الحراري للصناعة

أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، على أهمية العزل الحراري في مجال ترشيد الطاقة، مؤكدا أنه من أهم عوامل ترشيد الطاقة ويجب استخدامه في المنازل أيضا.واضاف هيكل، خلال لقائه بالصحفيين على هامش افتتاح جناح شركة "جلاس روك"، إحدى شركات القلعة بمعرض الحديد والصلب، إلى أن العزل الحراري من أهم ما يتم تطبيقه في العاصمة الإدارية، كما أنه أحد الحلول المستخدمه في الزراعه لزيادة إنتاجية الفدان، موضحا أن توجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي يلقي الضوء على تشجيع الصناعة وترشيد الطاقة.