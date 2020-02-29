تقرير يكشف عن رعب تميم من فيلم «أوراق قطر»: يسعى لوقفه بأى ثمن

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن تفاصيل تخوف ورعب النظام القطري برئاسة تميم بن حمد، من فيلم "أوراق قطر"، والذى يكشف مخططات الدوحة من استخدام المؤسسات والمنظمات الخيرية الخاصة بها في أوروبا بطرق غير شرعية، لدعم الإرهاب في المنطقة.وأضاف التقرير، أن النظام القطري يخشى من انكشاف جرائمه وتآمره ضد الدول العربية، من خلال مساعيه لوقف بث فيلم وثائقى يكشف عن تحريض النظام القطرى ضد جيرانه العرب، وأن هناك محاولات مستمرة من النظام القطرى للحصول على حقوق البث الدولية للفيلم الوثائقى المستوحى من كتاب "أوراق قطر"، للصحفيينِ كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو؛ لطمسِ حقائق فضحها الكتاب الفرنسى عن مؤامراته العدائية والخبيثة ضد دول المنطقة العربية والعالم، مستخدمًا بوقه الإعلامى قناة الجزيرة الإرهابية.وأكد التقرير، أن نظام تميم يستخدم المنظمات الخيرية كستار خيرى كأداة خفية لخططه الإجرامية، وتوجيه منصات إعلامية عدائية ضد الدول العربية وشراء ذمم بعض المعارضين بالمال القطرى المشبوه خلال الفترة الماضية.