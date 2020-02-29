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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدبولى: إنشاء مستشفيات على غرار «النجيلة» بجميع المحافظات

السبت 29/فبراير/2020 - 12:51 م
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
كتب- علي عواد
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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يتم من إجراءات بمناطق الحجر الصحي بالمطارات والموانئ تتم على أعلى مستوى من الدقة والشفافية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة اكتشفت حالتين لسائحين أجانب بمدينة الغردقة مشتبه بهما في الكورونا وتم الكشف عليهما وأثبتت التحاليل أنها سلبية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال تفقده الحجر الصحي بمطار الغردقة، أن هناك إجراءات وقائية في جميع المحافظات المصرية، مطالبًا بعدم السماع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مستشفيات على غرار مستشفى النجيلة بجميع المحافظات المصرية كإجراء احترازي.

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