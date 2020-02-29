محافظ بورسعيد يفتتح معرض المنتجات الإندونيسية (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، معرض للمشغولات والمنتجات الإندونيسية، وذلك على هامش اليوم المصري الإندونيسي بالمركز الثقافي الترفيهي بحي الشرق، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري ببورسعيد.وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي ضم عددًا من التماثيل يدوية الصنع والعرائس والمشغولات اليدوية، وكذلك التوابل ومنتحاتهم من العصائر والمشروبات والحلوى، كما اطلع على صور معرض "بورسعيد بعيون أبنائها" المقام بجانب المعرض الإندونيسي.حضر فعاليات الافتتاح كل من: دكتور عثمان شيهاب، المستشار الثقافي والتربوي بالسفارة الإندونيسية، واللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للعلاقات العامة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وأهالي المدينة الساحلية.