رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح معرض المنتجات الإندونيسية (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 12:50 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد/شيماء رشاد
طباعة
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، معرض للمشغولات والمنتجات الإندونيسية، وذلك على هامش اليوم المصري الإندونيسي بالمركز الثقافي الترفيهي بحي الشرق، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري ببورسعيد.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي ضم عددًا من التماثيل يدوية الصنع والعرائس والمشغولات اليدوية، وكذلك التوابل ومنتحاتهم من العصائر والمشروبات والحلوى، كما اطلع على صور معرض "بورسعيد بعيون أبنائها" المقام بجانب المعرض الإندونيسي.

حضر فعاليات الافتتاح كل من: دكتور عثمان شيهاب، المستشار الثقافي والتربوي بالسفارة الإندونيسية، واللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للعلاقات العامة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وأهالي المدينة الساحلية.
المنتجات الإندونيسية
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
المنتجات الإندونيسية
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

موضوعات متعلقة

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة.. تعرف على شروط القبول

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. وهذه وصيته

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة والقاهرة 12 درجة

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

منوعات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»

فعاليات ثانى أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

«التغذية السليمة والوقاية من الأمراض» بقصر الأمير طاز

بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما