«التنظيم بعد الولادة».. هل يحد من الزيادة السكانية؟

جلست أم محمد، من قاطني عزبة النخل، تفكر في المستقبل، بعد أن رزقها الله بخمسة أطفال، دون أي تخطيط، وتخشى عليهم قسوة الحياة خاصة مع الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأسرة.وفي يوم ما طرق باب منزلها إحدى الممرضات تحمل رسالة حملة هادفة لتنظيم الأسرة في مصر، لتطمئنها أن وسائل منع الحمل متوافر في المستشفيات، لم تكلفها سوى جنيهات قليلة.هناء علي، من قاطني قرية الشيخ داوود بمحافظة أسيوط، لجأت لحقن منع الحمل منذ أعوام، تحصل عليها من الوحدة الصحية بالمجان، حتى واجهت أزمة نقص في المستشفيات.اضطرت السيدة الأربعينية للحصول على الحقن من خلال صيدليات، كانت تبيع العبوة حينها بأسعار تزيد عن 150 جنيه، بجانب صعوبة الحصول عليها من الأساس.عادت الأمور لطبيعتها مجددًا منذ شهرين عندما أتت إليها إحدي الممرضات لتوعيتها بأهمية تنظيم الأسرة، وإخبارها بأن الحقنة متوفرة داخل الوحدة الصحية بالقرية، وتختتم "هناء" حديثها مع "الدستور" موجهة الشكر لجهود هذه الحملات.من جانبه أكد خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق أن موضوع تنظيم الزيادة السكانية من المواضيع المهمة التي لابد من الالتفات إليها، فقد شهدت مصر علي مدار السنوات السابقة مشاكل عدة بسبب الكثافة السكانية.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحلول تتمثل في تشجيع المواطنين علي عدم زيادة الإنجاب من خلال تخصيص بدل للأسر التي لديها طفل واحد علي سبيل المثال، أو توظيف الإبن أو الإبنه الوحيدين للأسرة فور تخرجهما، وهذه المقترحات تكون بمثابة حافز للحد من الزيادة السكانية.وتابع أن هناك جانب كبير من حل المشكلة قائم علي توفير وسائل تنظيم الأسرة في مختلف مناطق مصر، وعدم التعويل علي وسائل منع الحمل التي يمكن وصفها بالسلبية، كحبوب منع الحمل مثلا فطبيعة ضغط الحياة العادية تجعل السيدة قد تنسى تناول هذه الحبوب، ومن باب أفضل اللجوء لوسائل أكثر أمانًا، طويلة المفعول يكون لها الأثر أكبر في عملية منع الحمل.ومن جهتها، قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة في البرلمان، أن خطط الحد من الزيادة السكانية لا تأتي بنتيجة لحظية، ولكن نتائجها تأتي علي المدي الطويل والأهم هو الالتزام بتنفيذ الخطط.وأضافت "شاكر" في حديثها لـ"الدستور" أن نجاح خطط تنظيم الأسرة ينقسم لشقين مهمين هما نشر التوعية، بالإضافة لتوافر وسائل تنظيم الأسرة، وشكرت جهود الحملة المنتظره، مشيرة إلى أن أي مجهود يبذل في أي حملات يكون له صداه لاسيما أن قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة قام منذ أيام قليلة بإطلاق برنامج "التنظيم بعد الولادة مباشرة"، في جميع محافظات الجمهورية وسيتم تنفيذه في مايو لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بأقسام الولادة بجميع المستشفيات التابعة للوزارة، وربطها بعيادات تنظيم الأسرة، للحد من الزيادة السكانية، واستمرارًا لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الوسائل الحديثة لتلبية احتياجات المنتفعات.جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل، تضم المرحلة الأولى محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية)، والمرحلة الثانية بمحافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية)، كما تضم المرحلة الثالثة محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).وطبقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بخصوص المواليد فإنه بلغ عدد مواليد مصر في عام 2018 نحو 2.3 مليون نسمة مقارنة ب 2.5 مليون نسمة في عام 2017، بانخفاض بلغ نسبته 6.8% عن العام السابق عليه،وأفادت البيانات الصادرة عن الجهاز أن نسبة النوع عند الميلاد بلغت 105 ذكور لكل 100 أنثي عام 2018، وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2017.