دون الـ50 دولارًا.. «كورونا» يهبط بالنفط لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات

هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، دون الـ50 دولارًا لخام "برنت"، وهو أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، وسط تزايد مخاوف فيروس "كورونا" وتأثيره على الطلب.وتراجع سعر عقود برنت الآجلة تسليم مايو إلى 49.67 دولار، كما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 44.76 دولار.ومن المقرر أن تجتمع الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها يومي 5 و6 مارس المقبل في فيينا، لاتخاذ قرار بشأن خفض إنتاج النفط بسبب قلة الطلب المتوقعة نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في عدد من دول العالم، والتي من المتوقع تخفيض الإنتاج إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا.وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها أمس الأول الخميس، أن يتجه نمو الطلب العالمي على النفط نحو مزيد من التخفيض بسبب تأثير فيروس "كورونا"، الذي ينتشر بشدة رغم فقدان ليبيا نحو مليون برميل من إنتاجها واختفاء فنزويلا وإيران من السوق.