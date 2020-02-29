الصحة الألمانية تناقش تداعيات كورونا مع خبراء البرلمان

أجرى وزير الصحة الألماني ينز شبان، مشاورات اليوم السبت، مع خبراء شؤون الصحة من كافة الكتل الحزبية البرلمان الألماني (بوندستاج) بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وكتب شبان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه اطلع عبر مؤتمر هاتفي على التطورات المتسارعة التي حدثت في الأيام الثلاثة الماضية، وأضاف: "سنلتقي مجددا في اجتماع طارئ للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بعد غد الاثنين، من المهم بالنسبة لي الإطلاع على الوضع على مستوى متجاوز للأحزاب".ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة المقبل.وقال شبان في بيان لوزارته: "نحن على أعتاب وباء، في ألمانيا وأوروبا. هذا يتطلب تصرفا مشتركا".يُذكر أن فيروس كورونا المستجد تفشى من الصين، وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضررا منه في أوروبا، ويوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 50 حالة إصابة مؤكدة.