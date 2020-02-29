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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

20 جلسة استماع برلمانية لمناقشة اعتراضات قانون المحليات

السبت 29/فبراير/2020 - 12:46 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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كشف النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حددت عقد 20 جلسة حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية تنتهي نهاية مارس المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت جلستين بقاعة الشورى، خصصت الأولى لرؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وتم استلام ملاحظاتهم بشأن الاعتراضات التي تم تسجيلها على مشروع القانون أثناء الجلسة العامة.

وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجلسة الثانية كانت بحضور رؤساء الأحزاب، خاصة الأحزاب التي سجلت اعتراضات على القانون بالجلسة العامة، على رأسها مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والوفد، منوها أن الجلسة الثالثة ستكون الأسبوع المقبل وسيتم فيها حضور محافظين سابقيين وقيادات محلية للاستماع لوجهة نظرهم في مسألة فصل مشروع القانون لشقين أحدهم للانتخابات، والأخر لتنظيم المجالس المحلية.

ولفت، إلى أن اللجنة أجلت النظر في الاعتراض الخاص بتقسيم مشروع القانون لشقين، لأخر جلسة، للاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي سيتم تسجيلها على مدار الـ20 جلسة، منوها أن تنسيقية شباب الأحزاب ستحضر في جلسة من ضمن الجلسات للاستماع لآرائها فيما يتعلق بنصيب الشباب من المجالس المحلية، وكيفية تدريبهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان لن يقر القانون الجديد إلا بعد تجهيز البنية التحتية الخاصة بالقانون على أرض الواقع والتي تشمل شرح القانون ووضع نظام للانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية، ووضع ملامح التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، لافتا أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر المختلفة حول القانون، ولن يتم الموافقة على أي مادة إلا إذا وافق عليها أغلبية النواب.

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