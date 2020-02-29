فعاليات ثانى أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

تنطلق ثاني أيام فعاليات مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، مساء اليوم السبت، والذي يقام في معبد دندرة غرب مركز قنا، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والمطربين، وذلك بحضور اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وقيادات وزارة الثقافة ودار الأوبرا.وتبدأ أول العروض بحفلة يحييها نجوم فرقة وسط البلد، وذلك في السادسة من مساء اليوم، ثم يليها في الفاصل النجم علي الحجار في الفقرة الثانية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح المقام في بهو المعبد الأثري بمدينة قنا.وفي سياق متصل شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من وجودها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلًا عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.