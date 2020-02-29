تركى يسخر من طفلة سورية افترشت الأرض: لا أستطيع تحملك (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد سخرية مواطن تركي من طفلة سورية افترشت الأرض في شوارع تركيا.وقال المواطن التركي مخاطبًا الطفلة السورية، ساخرًا: "ألهذه الدرجة أنتي في ضيقة ومحتاجة، لقد التصقتي بالأرض، من أين أنتي من سوريا، سوف تصابين بالتهاب رئوي وتمرضين".وأضاف المواطن التركي: "أنتي ترقدين على الأرض كذبًا من أجل الحصول على ليرة واحدة"، متابعًا ضاحكًا: "لا أستطيع تحمل ذلك هيا وداعًا".