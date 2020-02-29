مدبولى: وضعنا خطة للتعامل مع كورونا

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بأن إجراءات الحجر الصحي تتم في جميع المطارات المصرية.وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده الحجر الصحي بمطار الغردقة، أنه تم وضع خطة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بعدما صرحت وزارة الصحة بأنها تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا في فرنسا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.وفي وقت سابق قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة المصرية تلتزم بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع بشكل يومي، الإجراءات على المحاور كافة ومنها إجراءات دخول وخروج المسافرين بالمطارات والموانئ، وكذا إجراءات الحجر الصحي بشكل دقيق مع وزارة الصحة المصرية.وأكد استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن التقارير تشير إلى خلو مصر من فيروس كورونا حتى الآن.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".