انفجار نيزك في جنوب شرق أوروبا (فيديو)

سجلت كاميرا مراقبة لحظات عبور نيزك في سماء كرواتيا قبيل انفجاره، ونشر سائق السيارة مقطع الفيديو على فيسبوك، حيث سقوط نيزك ومن ثم انفجاره.وأفاد الاتحاد الفلكي الكرواتي بأن الانفجار وقع على ارتفاع أكثر من 30 كيلومترًا، واستمر صوت الانفجار لبضع ثوان وتم سماعه في جميع أنحاء شمال كرواتيا.في وقت سابق، سقط نيزك ضخم، في قرية سيكيجسا في كاريليا شمال غربي روسيا.