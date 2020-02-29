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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كواليس فوز الوادي الجديد بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

السبت 29/فبراير/2020 - 12:39 م
جائزة محمد بن راشد
جائزة محمد بن راشد
هدير شعراوي
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة الوادي الجديد فازت بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في ملتقى تحدى الأمية الذي عقد بدولة الإمارات تحت شعار "تحديات وحلول".

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، أن الجائزة عن قطاع فئة الحكومات، في مجال المعرفة والعلوم وتحدي الأمية.

وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي، رشح محافظة الوادي الجديد، بناءً على الاطلاع على تجربة المحافظة في مكافحة الأمية، متابعًا أن اللواء محمد الزملوط، محافظ وادي الجديد حصل على الجائزة.

وتابع أن جائزة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم للمعرفة، مرموقة تمنح للحكومات والمؤسسات والشخصيات العاملة في مجال التعليم محو الأمية.

ولفت إلى أن شعراوي، قال إن وزارته ستدرس في المرحلة القادمة دور المحليات والمحافظات التي تتنوع بها الخبرات، كما أنه سيتم عمل مؤتمر تعرض فيه كل محافظة التجارب والنماذج الخاصة بها، وتبادل الخبرات بينهما.

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