أسعار العملات أمام الجنيه اليوم.. الدولار بـ15.65 جنيه

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقرت أسعار العملات، اليوم السبت، 29-2-2020، أمام الجنيه المصري مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري.استقر سعر الدولار اليوم في بعض البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع.استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وبلغ 17.03 جنيه للشراء، 17.29 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، بلغ 19.84 جنيه للشراء، 20.21 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الريال 4.13 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، وسجل سعره اليوم 50.62 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.