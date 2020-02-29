الوادي الجديد تقدم تيسيرات لزيادة أعداد المشروعات السياحية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع مخيم سياحي بقرية بدخلو بمركز الداخلة، والذي صمم على الطراز البيئي، ويقام على مساحة 10 أفدنة، حيث يشمل على حمام سباحة وخيام ملاعب وبرجولات ومطعم ومبيت إقامة بالإضافة إلى ملاهي للأطفال.وأشاد الزملوط بالمشروع، حيث وجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات التي تعد من المشروعات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.وأضاف الزملوط إن المحافظة لديها خطة برامج سياحية متميزة للأفواج التي ستزور المحافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال وجود حجوزات فندقية وسط الإقبال الكبير على زيارة المحافظة خلال الموسم الشتوي السياحي في الوادي الجديد.