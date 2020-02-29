رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة حل مشاكل اللاجئين والمشردين في نيجيريا

السبت 29/فبراير/2020 - 12:36 م
لاجئين
لاجئين
أ ش أ
طباعة
أكد ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدى نيجيريا أنطونيو خوسيه كانهاندولا ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل حل مشكلة اللاجئين والمشردين داخليا في نيجيريا.

وقال ممثل مفوضية اللاجئين - في لقاء بممثلي الصحف النيجيرية المعنيين بشئون اللاجئين، نشرت تفاصيله اليوم السبت - "إنه على الرغم من بذل جهود لتلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخليا، إلا أن الأمر مازال يتطلب بذل المزيد من الجهود حتى يمكن المضي قدما لحل مشكلاتهم".

وأعرب عن تقديره للحكومة النيجيرية على طريقة معاملتها للاجئين الكاميرونيين في نيجيريا، ووصف معاملة نيجيريا للاجئين بأنها "أفضل معاملة يتلقاها لاجئون في أفريقيا"، موضحًا أن الحكومة النيجيرية ذكرت أنه يتعين عدم عزل اللاجئين داخل المخيمات بل يجب توطينهم داخل المجتمعات.

وأضاف أن الطريقة التي تعامل بها نيجيريا اللاجئين ستسمح لهم بالاستقرار والحصول على الحماية والمساهمة بجهودهم في دعم المجتمعات المضيفة لهم، وأنه بمرور الوقت فإن اللاجئين لن يحتاجوا إلى مساعدة.

وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنه جرى تسجيل ما لا يقل عن 40 ألف لاجىء كاميروني في ولايات (أكوا أيبوم وبينيو وكروس ريفير وتارابا) النيجيرية حتى شهر يوليو 2019، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدتها بعض المناطق في البلاد.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة.. تعرف على شروط القبول

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

إحداها متوافر بكثرة في مصر.. 4 أدوية قد تهزم «كورونا»

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

حقيقة إصابة جاكى شان بفيروس كورونا

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

دولة إفريقية تقنن زراعة القنب

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

منوعات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
المزيد

الثقافة

بدء اختبارات الدورة الخامسة من مسابقة «الصوت الذهبي»

فعاليات ثانى أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

«التغذية السليمة والوقاية من الأمراض» بقصر الأمير طاز

بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما