طمعًا في «توك توك».. حداد يقتل صديقه بشبين القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة قائد مركبة "توك توك" وضبط مرتكبي الواقعة.وتبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق توك توك - مقيم بدائرة المركز) داخل مروى بأرض زراعية بذات القرية وبها جروح بالرأس، وقال والده إنه خروج للعمل على مركبة "التوك توك" الخاصة به ولم يعد.وتم تشكيل فريق بحث جنائي تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بالاشتراك وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (حداد - مقيم بذات القرية).عقب تقنين الإجراءات تم بقوة قادها العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، استهدافه وضبطه.وبمواجهته أمام العميد محمود جمال، رئيس فرع الأمن العام بالقليوبية، اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه وعقده العزم على التخلص منه والاستيلاء على مركبة "التوك توك" الخاص به وبيعها، وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرج المجني عليه إلى مكان العثور على الجثة، وباغته وتعدى عليه بالضرب بقطعة حجر على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مركبة "التوك توك" وفر هاربًا.وأضاف المتهم أنه تصرف في مركبة "التوك توك" بالبيع لعميله سيء النية (ميكانيكى- مقيم بدائرة المركز) مقابل مبلغ مالي قدره (5 آلاف جنيه).وباستهداف العميل أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهم أيدها وقرر بعلمه بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.