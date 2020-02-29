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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح المعرض الأول للتعليم الفنى «بأيدينا نصنع المستقبل» بالجيزة

السبت 29/فبراير/2020 - 12:34 م
المعرض الأول للتعليم
المعرض الأول للتعليم الفني
نورهان عبدالرحمن
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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض التعليم الفنى الأول للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية الذي يقام لأول مرة بالمدرسة السعيدية الثانوية ويستمر لمدة 6 أيام، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى 101، تحت شعار "بأيدينا نصنع المستقبل".

وأكد المحافظ، أهمية دور التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، إلى جانب أهمية إقامة المعارض لعرض منتجات مدارس التعليم الفني وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية.

وأثنى راشد، على جميع المعروضات، مؤكدًا اهتمام محافظة الجيزة بالمنتجات الطلابية والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها، بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وحث محافظ الجيزة، الطلاب المشاركين في المعرض، على الاستمرار في تلك الأعمال، مؤكدًا تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبنى أفكار الطلاب والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة التي يتطلبها سوق العمل، وباعتبار التعليم الفني القاطرة نحو تحقيق أهداف التنمية.

وتفقد المحافظ، منتجات المعرض، مشيدًا بتنوعها وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية التى تناسب أذواق ودخول المواطنين.

رافق محافظ الجيزة، خلال افتتاح المعرض، اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة، وخالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وقيادات المديرية وبحضور مئات من طلاب المدارس الفنية.

ومن جانبه أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن المعرض مقام في الفترة من 29 فبراير وحتى 5 مارس، ويشمل المعرض أقسامًا للخزف والملابس الجاهزة والتريكو والجلود وطباعة المنسوجات والخياطة ونجارة الأثاث والفورفوجيه والمعادن والصناعات الزخرفية والغذائية والحلويات ومنتجات الألبان وأقسام للتسويق والتى نفذها طلاب المدارس الفنية تحت إشراف المديرية.

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