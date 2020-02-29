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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الليلة .. عرض الحلقة 9 من برنامج «the voice kids» لاختيار المواهب الغنائية
السبت 29/فبراير/2020 - 12:32 م
the voice kids 2020
دعاء عبد المقصود
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الكلمات المفتاحية
موعد ذا فويس كيدز 2020
مواعيد ذا فويس كيدز
فويس كيدز الموسم الثالث
فن الدستور
عمر عادل ذا فويس كيدز
The Voice Kids 3
mbc فويس كيدز 3
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