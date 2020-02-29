ضبط 5 من أباطرة السلاح والهيروين في مركز بنها

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم (بندقية آلية- 8 طلقات نارية من ذات العيار - 2 فرد خرطوش محلى الصنع - 3 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 77 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 480 جرام - سلاح أبيض - مقص حديدى - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة).وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.من ناحية أخرى تم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (بندقية آلية - 4 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.