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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 من أباطرة السلاح والهيروين في مركز بنها

السبت 29/فبراير/2020 - 12:27 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم (بندقية آلية- 8 طلقات نارية من ذات العيار - 2 فرد خرطوش محلى الصنع - 3 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 77 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 480 جرام - سلاح أبيض - مقص حديدى - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

من ناحية أخرى تم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (بندقية آلية - 4 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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