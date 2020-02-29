ضبط 5 من أباطرة السلاح والهيروين في مركز بنها
السبت 29/فبراير/2020 - 12:27 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم (بندقية آلية- 8 طلقات نارية من ذات العيار - 2 فرد خرطوش محلى الصنع - 3 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 77 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 480 جرام - سلاح أبيض - مقص حديدى - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.
من ناحية أخرى تم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (بندقية آلية - 4 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.
من ناحية أخرى تم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (بندقية آلية - 4 طلقات نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.