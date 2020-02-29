إغلاق 3 صيدليات ومحلا لبيع مستلزمات وقائية من كورونا بالكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم السبت، عن إغلاق ثلاث صيدليات ومحلا تجاريا؛ لعدم التزامها بالنظم المعمول بها بشأن بيع مستلزمات وقائية خاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وشددت التجارة الكويتية - في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالقانون، في ضوء ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي، مؤكدة أن فرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف.وأوضحت أنها استقبلت بهذا الخصوص خلال أمس الجمعة، 127 شكوى عبر الخط الساخن، لافتة إلى أن فرقها التفتيشية حررت ثمانية محاضر ضد عدد من المحال التجارية المخالفة، فضلا عن قيام فرق الطوارئ بجولات تفتيشية على 117 صيدلية ومحلا تجاريا؛ للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المتبعة.