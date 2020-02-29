اتحاد الطلاب يناشد «التعليم» تبديل الفيزياء بالكيمياء بجدول «الثانوية»

كشف أحمد أيمن من اتحاد طلاب مدارس مصر بالصف الثالث الثانوي بشعبة " علمى علوم" عن رأيه فى جدول الثانوية العامة المقترح، قائلا فى تصريح خاص للدستور: الجدول يوجد به فرق أيام بين الامتحانات جيد جدًا".وأضاف أنه إذا موافقة وزارة التربية والتعليم على التعديل، فطلاب شعبة علمي علوم يطالبون بالتبديل بين الكيمياء والفيزياء، لأن الفيزياء أصعب وتحتاج إلى وقت أكثر للمراجعة.كان قد قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة.ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، وضرورة سرعة الانتهاء من التصور النهائي لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني من هنا.وأشارت إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.