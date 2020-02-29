مواعيد القوافل الطبية وأماكنها في المنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 2، 3 مارس المقبل بقرية مليج بمركز شبين الكوم، وقافلة طبية بقرية ناصف بمركز السادات يومي الأربعاء والخميس الموافق 4، 5 من ذات الشهر، وكذا قافلة طبية أخرى بقرية جزيرة الحجر يومي الجمعة والسبت الموافق 6، 7 من نفس الشهر.وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة.وأضافت أن القوافل تضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.