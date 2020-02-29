ضبط لحوم وأغذية فاسدة فى حملة تموينية بالوادى الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد صباح اليوم، حملة تفتيشية مكبرة، على أسواق ومنافذ بيع وشراء اللحوم والأسماك والمحال التجارية ومطاعم الأغذية بمدينة الخارجة بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة الصحية والطب البيطري.وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة والسي فود والحلويات منتهية الصلاحية، بواقع 6 كيلو حلوى متعددة الأصناف و2.5 كيلو لحمة مفرومة متغير في الصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدد كبير من أطباق السي فود المجمدة داخل ثلاجات بعض المحال التجارية بمدينة الخارجة.جاء ذلك خلال حملة تموينية برئاسة الدكتور عمرو إبراهيم، بالتنسيق مع مباحث التموين بالخارجة بقيادة العقيد خالد حسني، والنقيب محمود جمال.تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإعدام كمية من اللحوم المفرومة الفاسدة بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وجرى تحرير محاضر بالمضبوطات وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.