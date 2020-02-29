«البحوث الإسلامية» ينعي المفكر محمد عمارة

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في بيان له، المفكر الإسلامي الكبير د.محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء والذي وافته المنية مساء أمس.وأكد المجمع أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في خدمة العلم وأهله، كما أنه حقق لأعمال أبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.وتقدم المجمع بالعزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي.