إصابة نجل مستشار خامنئى بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابتين في ​إيران​ بفيروس كورونا​ إحداهما لعضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، والأخرى نجل مستشار المرشد الأعلى ​السيد علي الخامنئي​، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".وفي سياق متصل، أعلنت المتحدث باسم البرلمان الإيراني، اليوم، عن وفاة نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد- 19" المستجد.وقررت إيران، أمس الجمعة، تمديد إغلاق كل المدارس في البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى، إثر تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، فقد أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكى، الجمعة، عن تمديد إغلاق كل المدارس في البلاد ثلاثة أيام أخرى.وأشار "نمكي"، إلى أن "كل التقديرات تشير إلى أن التأثير الكبير والرئيسى للمرض سيكون الأسبوع القادم"، داعيًا المواطنين إلى "التعاون في عدم التنقل والتقليل من التلوث".وكان قد أُصيب عدد من المسئولين الإيرانيين البارزين، آخرهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة والأسرة، بفيروس "كورونا" المستجد التي انتشر بشكل سريع في إيران في الأيام الأخيرة.