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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما

السبت 29/فبراير/2020 - 11:28 ص
المهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما
آلاء حسن
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أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية بدء تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الثالثة والعشرين من "المهرجان القومي للسينما المصرية" ويشرف على هذه الدورة الناقد الفني كمال رمزي، والذي يقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 يونيو 2020.

وتضم أفرع المسابقة أولا: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للأفلام التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية عامي 2018 و2019، وتمنح جوائز فى الفروع الآتية: الإنتاج - التصميم الفني- التصوير- الإخراج- السيناريو - التمثيل- المونتاج -الموسيقى – الصوت - الإخراج عمل أول أو ثاني - جائزة لجنة تحكيم خاصة - الملابس.

ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك للأفلام المنتجة عامي 2018 و2019، وتضم أقسام المسابقة: الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الروائية القصيرة أقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، الجوائز لكل قسم: جائزة أفضل فيلم - جائزة لجنة التحكيم - جائزة لمخرج العمل الأول.

تقدم طلبات المشاركة من شركات الإنتاج المصرية والفنانين المشاركين فى الأفلام (بصفتهم الشخصية) واستيفاء البيانات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان وذلك بمقر الصندوق دون رسوم.

وتسهيلا على المشاركين بالمهرجان، فقد تم الاتفاق على تسليم كل نسخ الأفلام بمقر المهرجان بصندوق التنمية الثقافية، وسوف يقوم المهرجان بمخاطبة الرقابة علي المصنفات للحصول على تصاريح للافلام المشاركة.
بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما
بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما

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