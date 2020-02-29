«إعلام» جامعة مصر تشارك فى الملتقى الإعلامى العربى الـ17 بالكويت

يشارك عدد من طلاب كلية الإعلام، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في فعاليات الملتقي الإعلامي العربي السابع عشر، في شهر أبريل المقبل.يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبإشراف الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.وتستضيف دولة الكويت، الملتقى السابع عشر للملتقى الإعلامي العربي، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقي الإعلامي العربي.وقال الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلم والتكنولوجيا، إنه من المقرر عقد مجموعة من الحلقات النقاشية وورش العمل عن قواعد تنظيم الإعلام العربي، ومهارات الممارسة الإعلامية.وأوضح أنه من المقرر أيضا مناقشة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطور وسائل الإعلام، فضلا عن استعراض الآفاق المستقبلية للإعلام العربي.وذكر أن الملتقى يتناول إلقاء الضوء على مجالات الإعلام الاقتصادي والرياضي، وصناعة السينما، وتأثير كوميديا الكلمة، والتنمر الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف أنه سيتم تقديم رؤية نفسية عن مهارات التعامل مع الشائعات عبر وسائل الإعلام الرقمي، وكذلك تناول أبرز الظواهر السلبية والإيجابي للإعلام الطبي عبر الفضاء الإلكتروني.وتعد المشاركة الأكاديمية من كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هي الثالثة على التوالي، حيث يشارك فى الإشراف على مشاركة الطلاب أعضاء هيئة تدريس الكلية.