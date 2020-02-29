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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء إنشاء كوبري المشاة العلوي بمطروح

السبت 29/فبراير/2020 - 11:25 ص
إنشاء كوبري
إنشاء كوبري
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أنه تم البدء في أعمال إنشاء كوبري مشاة علوي بمدخل مدينة الحمام أعلى الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية – مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة الطرق.

وقال المهندس مسعد عبد الهادي رئيس مدينة الحمام، إن إنشاء كوبري المشاه الجديد يأتي لربط مدينة الحمام بالجهة البحرية من الطريق الساحلي الدولي الإسكندرية – مطروح بطول 68 مترًا مع تفادي تعارضه مع أي مرافق كخطوط المياه والكهرباء، وذلك لتيسير دخول المواطنين إلى المدينة وحفاظا على الأرواح وتجنب الحوادث وخدمة أهالي مدينة الحمام.
إنشاء كوبري
إنشاء كوبري
إنشاء كوبري
إنشاء كوبري

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