أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بـ2 جنيه

استقرت أسعار الخضروات، اليوم السبت، في التعاملات الصباحية في الأسواق، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس بين 2-3 جنيهات للكيلو.وسجل سعر البصل بين 3 - 6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكوسة بين 5-8 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا بين 7-11 جنيها.وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 6-8 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 5-8 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 5-7 جنيهات.وبلغ سعر الفلفل الألوان بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 4 -6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدي بين 4-6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 - 7 جنيهات، وسجل سعر البسلة بين 7-10 جنيهات.وتراوح سعر السبانخ بين 3-5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر القلقاس بين 4-7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطا بين 2.5-4.5 جنيه، وبلغ سعر الثوم بين 5-13 جنيها.