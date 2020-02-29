التشيك: إنجازات الجيش السوري تمثل نصرا للإنسانية

أعلن رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا، ستانيسلاف جروسبيتش، اليوم السبت، أن الإنجازات التي يحققها الجيش السوري على الإرهاب تمثل نصرا للإنسانية.وقال جروسبيتش، في تصريحات صحفية: "الإرهاب والأصولية يمثلان أدوات في يد الإمبريالية والصهيونية وقد تسببت هذه الأدوات بكوارث للشعب السوري"، مشددا على ضرورة التخلص من الإمبريالية بكل أشكالها بما فيها الأمريكية أو التركية، أو تلك التي يمارسها الاتحاد الأوروبي لأنها تمثل عدوا للبشرية، وفقا لوكالة سانا السورية.وأشار جروسبيتش، إلى أن الحرب التي تخوضها سوريا ضد الإرهاب أصبحت في نهايتها وأن المتورطين فيها انكشفوا على حقيقتهم أمام العالم برمته، مؤكدا ضرورة دعم الشعب السوري في مواجهة العدوان والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.