أشهر جرائم سرقة المنازل.. والعقوبة تصل للمؤبد

- مجوهرات شيرين سيف النصر

- فيلا عادل إمام

- عصابة الـ100 مليون

- عصابة الدكتور

- طرق السرقة

- أسلوب فك الكالون

- تسلق المواسير

- العقوبة

يتعرض عدد من المواطنين لحوادث سرقة منازلهم، وقد تختلف وقائع هذه السرقات، وفي السطور التالية نرصد أبرز الوقائع وأشهر الطرق.تعرض منزل الفنانة شيرين سيف النصر، لسرقة مجوهرات تجاوزت قيمتها آلاف الجنيهات، وتبين فيما بعد أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة، مستغلةً علاقتها بالفنانة، وسهولة دخولها وخروجها من المنزل، وثقة الفنانة بها من أجل تنفيذ جريمتها.وتبين من التحريات، أن وراء الواقعة "إحسان. ك" صديقة الفنانة، وأنها استغلت حصولها فى وقت سابق على مفتاح غرفة الفنانة، وثقة الأخيرة فيها، نظرًا لصداقتهما التى امتدت عبر سنوات طويلة، وتمكنت من سرقة المشغولات الذهبية والألماس الخاص بها.تعرض الفنان عادل إمام لمحاولة سرقة فيلته بالمنصورية، لكن تمكنت مباحث الجيزة من القبض على اللص، حيث تلقى العميد خالد كامل، مأمور مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد ضبط لص داخل فيلا الفنان، وتبين أنه عامل فنى ألوميتال ضبطه الأمن الخاص داخل الفيلا، وبمواجهته اعترف بمحاولته لقاء الفنان لطلب مساعدة مادية منه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما دفعه للقفز من أعلى السور.فيما تمكنت مديرية أمن القاهرة في يناير 2018 من ضبط واحدة من أكبر عصابات سرقة المساكن فى القاهرة الجديدة ومدينة نصر والنزهة، نفّذ أفراد هذه العصابة الدولية 33 جريمة سرقة، استولوا فيها على مسروقات تُقدّر بـ100 مليون جنيه، موزّعة بين مشغولات ذهبية وعملات مالية (مصرية وأجنبية) وسيارات.واستطاع رجال البحث الجنائى كشف أفراد العصابة ونشاطهم الإجرامى بعد أن تعدّدت بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة «التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، أول مدينة نصر» بأسلوبى «التسلق وكسر الباب» أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأفادت تحريات 3 فرق من رجال البحث الجنائى أن وراء هذه الجرائم تشكيلًا عصابيًا من 5 أفراد، 4 منهم يقيمون فى مدينة العبور بالقليوبية، وهم «محمود. ط»، 37 سنة، و«حمزة. ط»، 31 سنة، و«كمال. ش»، 33 سنة، و«علاء. ج»، 32 سنة، بينما المتهم الأخير «سامى. ى»، 24 سنة، يتبع مركز شرطة السلام أول بالقاهرة.كما تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط أشهر لص شقق والمعروف إعلاميا بالدكتور, ويدعى "مجدى. ك .ذ" 50 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 25 قضية (سرقة مساكن، سرقة متاجر، إخفاء مسروقات) آخرها 19225 لسنة 2008 العجوزة "إخفاء مسروقات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 27 قضية (سرقة، تبديد، إيصال أمانة، شيك، إتلاف، جنحة مباشرة) بإجمالى حبس 27 سنة و5 أشهر، و"أشرف س ت" 44 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11621 لسنة 2011م الطالبية "سرقة"، والمقضى فيها بالحبس 6 أشهرـ إذ كوّنا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب".طور المجرمون في أساليب سرقة المنازل بشكل كبير بين تسلق المواسير وفك الكالوناستخدام الدكتور أحد أشهر المتهمين بسرقة المنازل والشقق أسلوبًا جديدًا فى جرائم السرقة، حيث يعمل على فك كالون الشقة وتركيب آخر بدلا منه، لعدم كشف جريمته، واستقطب عنصرا آخر إجراميا ممن كان برفقته فى السجن، لمساعدته فى نشاطه وتنفيذ عمليات السرقة.تعتبر أشهر طرق سرقة الشقق والمنازل، وذلك لقيام عدد كبير من المتهمين باستخدامها وكسر نافذة المطبخ والدخول للشقة لسرقتها.تتعدد عقوبات وقائع السرقة، وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة أفرد لها بابًا خاصًا في قانون العقوبات، فيعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط أن تكون السرقة حصلت ليلًا، وأن تكون السرقة واقعة من شخصين، فأكثر وأن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة وأن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة، وأن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، ويعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه