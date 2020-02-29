كريم عبدالعزيز يتعاقد على فيلم كوميدي جديد

تعاقد الفنان كريم عبدالعزيز على فيلم سينمائي جديد، خاصة بعد أن قرر التركيز في السينما خلال الفترة المقبلة.وعلمت "الدستور" أن كريم عبدالعزيز اتفق مع السيناريست أيمن وتار على كتابة فيلم كوميدي ينتمي إلى عالم الفانتازيا وهو لون جديد يقدمه كريم على الشاشة.ومن المقرر أن يبدأ كريم جلسات عمل مع منتج الفيلم خلال الفترة المقبلة ليبدأ تحضيرات الفيلم عقب إجازة عيد الفطر، خاصة مع انشغاله حاليًا بتصوير فيلمه السينمائي الجديد "كيرة والجن" والذي يتشارك فيه البطولة لأول مرة مع النجم أحمد عز.واتفق كريم عبدالعزيز مع أيمن وتار على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل خلال شهر أبريل المقبل ليكون جاهزًا لتحديد الأبطال والموعد النهائي للتصوير.على جانب آخر، انتهى كريم عبدالعزيز من تصوير أسبوع كامل في فيلم "كيرة والجن"، كما أعلن عن عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون "خلال موسم عيد الفطر المقبل.