انطلاق مهرجان «حلم لسينما الطفل» في تونس يوليو المقبل

قررت إدارة الجمعية العربية للإعلام والسينما برئاسة المخرج محمد كرم، وبشراكة المركز المغاربي للإعلام بتونس إقامة أولى فعاليتهما بداية شهر يوليو القادم وهو مهرجان "حلم لسينما الطفل".وقال المخرج محمد كرم، رئيس المهرجان، إن المهرجان سيكون له دورًا في أغلب البلدان العربية في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون سيشهد عده فعاليات في المغرب العربي، مضيفًا: "نحن الان في مرحلة اختيار الرئيس الشرفي للدورة الأولى ووضع اللمسات الأخيرة لبدء حملة دعاية كبيرة في مصر وتونس".ومن جانبه، قال الدكتور محمد عياش، مسئول العلاقات الخارجية بالمركز المغاربي للإعلام إن مصر وتونس تربطهما علاقات وطيدة، والمهرجان سيكون مفاجأة كبيرة تخدم مجال سينما الطفل في الوطن العربي.واضاف عياش أن الهدف من المهرجان هو تنمية القدرات السينمائية لدى الأطفال في الوطن العربي بشكل عام من خلال أعمال سينمائية.وأشار عياش إلى أن المهرجان يعتبر تحديًا من نوع خاص فيما يمثله من تحمل مسئولية لدى الأطفال الذين سيشاركون في المهرجان، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال سيكونون المسئولين عن افلامهم بشكل كام بعد عدة دورات تدريبية يتم تنظيمها لهم من خلال ورش فنيه في مجال الكتابة والإخراج والتمثيل.