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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم التموين تنتهى من استلام طلبات جمعيتى

السبت 29/فبراير/2020 - 11:17 ص
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالانتهاء من استلام طلبات القسم الثالث والأخير من المرحلة الثالثة بمشروع "جمعيتي" اليوم السبت.

وأكد المصيلحي، وفق بيان، أن المرحلة الثالثة بأقسامها الثلاثة، شهدت استقبال ما يقرب من 14 ألف طلب على ثلاث دفعات مختلفة، الأول كان ممتدا حتى 23 يوليو 2019، وانتهى فيها من معاينة هذه الطلبات وتشغيل ما يقرب من 280 منفذ، وجاري إنهاء إجراءات تشغيل 570، ومن المستهدف دخولها الخدمة منتصف مارس المقبل، وبالقسم الثاني، من 24 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019، وجار معاينة طلباتها واتخاذ إجراءات تشغيل المنافذ المقبول ومن المستهدف تشغيلها مطلع أبريل المقبل، وبالقسم الثالث، من 1 يناير الماضي، حتى 28 فبراير الجاري، وسيتم إرسال الطلبات لإجراء المعاينة المبدئية وإنهاء إجراءات التشغيل للمنافذ المقبولة ومن المتوقع دخولها الخدمة يونيو المقبل.

وحددت شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، احتياجاتها من منافذ المرحلة الثالثة بحوالي 2000 منفذ لتعمل جنبًا إلى جنب مع منافذ المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأكد المصيلحي أن عدد المنافذ التي تم افتتاحها بالمرحلتين الأولى والثانية 4220 منفذا، والمرحلة الثالثة تم افتتاح ما يقرب من 280 منفذا وجار تشغيل 570 أخرى.

وأكد المصيلحي أنه سوف يتم النظر في مدى إمكانية طرح المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي وفقا لاحتياجات الشركات الفعلية ودراسة المتوسطات من جانب مديريات التموين، في الأماكن الأكثر احتياجًا التي لا توجد بها منافذ، ومن المتوقع بدء إجراءات معاينة طلبات المرحلة الرابعة في مطلع شهر يوليو 2020.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الهدف من مشروع جمعيتي أن يكون لدى الدولة ممثلة في وزارة التموين أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بقالي التموين والبالغ عددها أكثر من 30 ألف بقال تمويني، و1300 مجمع استهلاكي.

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