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محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء مستوطنات فى القدس الشرقية

السبت 29/فبراير/2020 - 11:03 ص
مستوطنات
مستوطنات
مروة عنبر
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أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بالسماح ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان صحفى، من أن هذا القرار يهدد إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما أشار إليه الاتحاد الأوروبى عدة مرات، وفقًا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.

ودعت الحكومة الإسرائيلية، إلى العودة عن قرارها وعدم اتخاذ أى خطوات أحادية الجانب، مذكرة بأن بناء المستوطنات مخالف للقانون ويعيق حل إقامة الدولتين.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، سيصادق على مخطط لبناء 1300 وحدة استيطانية.

وحسب التقرير الذي نشرت القناة العبرية السابعة أبرز ما جاء فيه، فإنه سيتم بناء مئات الوحدات في مستوطنة عيلى قرب رام الله، وخطة لإنشاء منطقة صناعية قرب شومر السامرة ما بين سلفيت وقلقيلية، وتوسيع مستوطنة يتسهار قرب نابلس.

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