«كورونا» يغلق مدارس وجامعات لبنان إلى 8 مارس

قررت السلطات اللبنانية تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في عموم لبنان، ابتداء من صباح غدٍ الأحد وحتى 8 مارس المقبل، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا.وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، طارق المجذوب، في بيان، الليلة، إن القرار يشمل دور رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، وذلك حرصًا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وقد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزير الصحة، حمد حسن، على أن تتابع بعدها المستجدات الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وسُجلت في لبنان 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، من بينها 3 حالات قادمة من إيران، وجرى إدخالهم جميعًا وحدة العزل الطبية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس كورونا، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي مركزًا رئيسيًا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.