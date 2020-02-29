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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النتائج النهائية لانتخابات المهندسين الفرعية بالإسماعيلية

السبت 29/فبراير/2020 - 10:10 ص
أحمد المصري
أحمد المصري
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، إقبالا من الناخبين الذي يبلغ عددهم 9.400 مهندس في انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي أقيمت أمس الجمعة حيث بلغ عدد المترشحين 24 مرشحا، يتنافسون على 7 مقاعد منها مقعدان مدني وثلاثة مقاعد كهرباء ومقعد شعب صغيرة ومقعد ميكانيكا وتضم اللجان 9 قضاة من خلال أربعة صناديق وتتم عملية التصويت من خلال أجهزة الحاسب.

وأوضح المهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية أن التجديد على نصف المقاعد سواء على مستوى أعضاء مجلس النقابة الفرعية أو أعضاء الشعب على مستوى النقابة العام نتيجه انتخابات النقابه الفرعية بالاسماعيلية حيث شهدت فوز 7 مقاعد بنجاح 7 مهندسين في انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن المصريعن  أنه فازت شعبة كهرباء بـ3 مقاعد هم مهندس شريف نافع ومهندس محمد بيومي ومهندس ياسر علي.

وفازت شعبة مدني بعدد مقعدين لكل من مهندس محمد عبدالرحمن ومهندس محمد حربي، وشعبة ميكانيكا فاز بمقعد واحد الدكتور المهندس تامر نبيل وفازت الشعب الصغيرة بمقعد لمهندس محمد كامل.
أحمد المصري
أحمد المصري

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