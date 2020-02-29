حلف الخونة.. مستشار أردوغان يهدي القرضاوي كتابه «سيد قطب»

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر تغريدة قصيرة على حسابه الخاصة على موقع تويتر، إن أحد أصدقائه زار يوسف القرضاوي، والمقيم حاليًا في قطر، للاطمئنان على صحته.وتابع أقطاي، لقد أهدى صديقي القرضاوي نسخة من كتبي المترجمة باللغة العربية، وأرفق مع التغريدة صورًا لمفتي جماعة الإخوان " القرضاوي" حاملا كتابه بعنوان "سيد قطب.. بين غلو محبيه وظلم ناقديه".من المعروف أن يوسف القرضاوي، والمجنس قطريًا، هو مفتي جماعة الإخوان، فيما نقلت صحف ووسائل إعلام فرنسية، أنه هو مهندس خطة انتشار الجماعة في أوروبا.