عرض الفيلم اليابانى «البحر الداخلى» ببيت السنارى الأربعاء

يقدم مركز الفنون وبيت السناري، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، عرضًا لفيلم "البحر الداخلي" للمخرج الياباني كازوهيرو صودا أحد أهم مخرجي الأفلام التسجيلية في اليابان والعالم، في السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 مارس بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.يذكر أن "كازوهيرو صودا" مصور ومنتج ومخرج تسجيلي ياباني يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في صناعة الأفلام من مدرسة الفنون البصرية بنيويورك عام 1993، وتخصص في صناعة الأفلام التسجيلية بعد عمله لثمانى سنوات في هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، قرر بعدها أن يتمرد على صناعة الأفلام التسجيلية التليفزيونية بالطريقة التقليدية، وابتكر "وصاياه العشر" في صناعة الأفلام التسجيلية المبنية بشكل أساسي على التأمل والمعايشة.عُرِضَت أفلام "صودا" في العديد من المهرجانات الدولية، وحصدت عددًا كبيرًا من الجوائز، ويعرض آخر أفلامه "زيرو" حاليًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي.