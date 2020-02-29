رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات في العثور على رضيعة بجوار دار أيتام بالإسكندرية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:43 ص
رضيعة
رضيعة
الإسكندرية - مصطفي فتحي
طباعة
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار دار أيتام.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة مكان الواقعة لفحصها، وأخذ عينة منالبصمة الوراثية لمعرفة أهليته، ووضع الطفلة في إحدى دور الرعاية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بالطريق العام بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المدعو "ال. ع.ك"، سائق بدار أيتام بدائرة القسم، عثر على الطفلة ملقاة بجوار مبنى دار الأيتام، وبالكشف عليها تبين أنها حديثة الولادة ولم يمض على ولادتها ساعات، وبها الحبل السري، وترتدي كامل ملابسها، تم تحرير المحضر رقم 1238 لسنة 2020، إداري برج العرب، وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم اليابانى «البحر الداخلى» ببيت السنارى الأربعاء

«A Separation» بنادي سينما جزويت الإسكندرية اليوم

ندوة «بيتهوفن سيمفونيته الخامسة» بجاليرى أبونتو.. اليوم

جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الإسكندرية