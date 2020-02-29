طلب التحريات في العثور على رضيعة بجوار دار أيتام بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث، حول العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار دار أيتام.كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة مكان الواقعة لفحصها، وأخذ عينة منالبصمة الوراثية لمعرفة أهليته، ووضع الطفلة في إحدى دور الرعاية.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بالطريق العام بدائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المدعو "ال. ع.ك"، سائق بدار أيتام بدائرة القسم، عثر على الطفلة ملقاة بجوار مبنى دار الأيتام، وبالكشف عليها تبين أنها حديثة الولادة ولم يمض على ولادتها ساعات، وبها الحبل السري، وترتدي كامل ملابسها، تم تحرير المحضر رقم 1238 لسنة 2020، إداري برج العرب، وأخطرت النيابة التحقيقات.